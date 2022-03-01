«Поезд здоровья» запустили в Кузбассе

В Кемерове начал работу «Поезд здоровья». Теперь жителям отдаленных регионов не придется ехать в областной центр, чтобы пройти обследование. Об этом написал ОТР.

Каждый желающий сможет сделать флюорографию и маммографию, сдать кровь на ВИЧ в порядке живой очереди. Все это проводится для кузбассовцев абсолютно бесплатно.

«Конечно, это очень удобно. Стали приезжать, потому что у нас или специалистов не хватает, или очередь, может. Тем более, что у нас нет городского здравоохранения», — сообщила местная жительница.

Время работы диагностического центра — с 10:00 до 16:00. За март «Поезд здоровья» посетит восемь самых отдаленных населенных пунктов Кемеровской области.