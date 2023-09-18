18 сентября 2023, 19:09
«Поезд здоровья» приедет в Ростов-на-Дону 3 ноября
«Поезд здоровья» прибудет в Ростов-на-Дону 3 ноября в рамках информационно-просветительской акции. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на «РЖД-медицину».
Поезд, оснащенный специальным медицинским оборудованием, проследует по маршруту Владивосток – Москва. Все желающие смогут пройти профилактические осмотры в целях выявления факторов риска развития диабета и хронических заболеваний.
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Отмечается, что информационно-просветительская акция «Поезд здоровья» стартовала в России 10 сентября.
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