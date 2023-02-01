Общество 01 февраля 2023, 19:05 Поезд здоровья для детей запустят по районам Нижегородской области

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В этом году в Нижегородской области власти запустят детский поезд здоровья. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на заявление заместителя губернатора и министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

По его словам, у детей должна быть возможность вовремя проверять здоровье.

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«Такого нет нигде в России — мы будем первыми. У человека должна быть возможность проводить диспансеризацию. Сейчас выстраиваем логистические пути», — добавил он.

Детский поезд здоровья будет функционировать в школах и оздоровительных лагерях.