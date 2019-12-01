Поезд в честь Сергея Михалкова появился в московском метро
МЦД бьет рекорды. Центральные диаметры перевезли миллионы пассажиров за 10 днейПодробнее
«Пассажиры <…> теперь смогут в пути познакомиться с творчеством великого детского писателя Сергея Владимировича Михалкова, чьи произведения до сих пор издаются миллионными тиражами во всем мире», — сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.
Портрет писателя изобразили на головном вагоне состава. Там же можно увидеть его цитату — «Сегодня дети — завтра народ». Внутри вагонов дизайнеры разместили фотографии Михалкова, сделанные в разные годы его жизни.
При этом каждый вагон индивидуален. Какой-то рассказывает о «Дяде Степе», другой о сатирическом журнале «Фитиль», а где-то можно прочитать о моментах жизни самого писателя.
«За те полгода, которые он будет курсировать по Кольцевой линии, порядка трех миллионов пассажиров смогут совершить увлекательное путешествие в мир великого писателя», отметили в пресс-службе.
Новый состав стал пятнадцатым тематическим поездом в столичной подземке. Открытие прошло 1 декабря в электродепо «Красная Пресня».