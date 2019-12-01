Поезд в честь Сергея Михалкова появился в московском метро

В столичном метро появился еще один тематический поезд. Состав посвящен творчеству российского детского писателя Сергея Михалкова. Красочные вагоны можно увидеть на Кольцевой линии подземки.

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«Пассажиры <…> теперь смогут в пути познакомиться с творчеством великого детского писателя Сергея Владимировича Михалкова, чьи произведения до сих пор издаются миллионными тиражами во всем мире», — сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.

Портрет писателя изобразили на головном вагоне состава. Там же можно увидеть его цитату — «Сегодня дети — завтра народ». Внутри вагонов дизайнеры разместили фотографии Михалкова, сделанные в разные годы его жизни.

При этом каждый вагон индивидуален. Какой-то рассказывает о «Дяде Степе», другой о сатирическом журнале «Фитиль», а где-то можно прочитать о моментах жизни самого писателя.

Источник фото: mosmetro

«За те полгода, которые он будет курсировать по Кольцевой линии, порядка трех миллионов пассажиров смогут совершить увлекательное путешествие в мир великого писателя», отметили в пресс-службе.

Источник фото: mosmetro

Новый состав стал пятнадцатым тематическим поездом в столичной подземке. Открытие прошло 1 декабря в электродепо «Красная Пресня».