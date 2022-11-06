Поезд с 200 маломобильными жителями Херсонской области прибыл в Ростов-на-Дону | 360°

Общество 06 ноября 2022, 18:41 Поезд с 200 маломобильными жителями Херсонской области прибыл в Ростов-на-Дону МЧС: 200 маломобильных жителей Херсонской области на поезде доставили в Ростов-на-Дону Публичное достояние

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В Ростов-на-Дону прибыл поезд с маломобильными жителями Херсонской области — их 200 человек. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Ростовской области.

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На парковке железнодорожного вокзала образовалось скопление машин скорой помощи.

С середины октября жителей Херсонской области начали организованно перевозить на другие территории из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ и затопления в случае украинского удара по Каховской ГЭС. На этой неделе зону перемещения расширили на 15 километров.

ВСУ готовят наступление на Херсонскую область. На подступах к региону стягивают военную технику. Сегодня после взрыва в подъезде жилого дома, в результате которого пострадал местный житель, Минздрав Херсонской области напомнил людям о необходимости уехать из региона в более безопасное место.

Украина играет жизнями людей, обстреливая Каховскую гидроэлектростанцию, констатировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Пока критического урона ГЭС нанести не удалось, но политик не сомневается, что ВСУ продолжат разрушительные попытки.