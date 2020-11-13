«Поезд Победы» приехал в Северную Осетию

«Экспозиция позволит нашей молодежи соприкоснуться с историей и окунуться в обстановку военного времени», — обратил внимание председатель Комитета РСО-Алания по делам молодежи Руслан Джусоев.

Он напомнил, что трагедия войны коснулась каждой семьи в Северной Осетии, поэтому очень важно знать и чтить отечественную историю.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса экспозицию могут осмотреть не более 300 посетителей.