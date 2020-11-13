«Поезд Победы» приехал в Северную Осетию
Во Владикавказ прибыл «Поезд Победы», который продолжает курсировать по стране. Это передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне, передает «Ридус».
«Экспозиция позволит нашей молодежи соприкоснуться с историей и окунуться в обстановку военного времени», — обратил внимание председатель Комитета РСО-Алания по делам молодежи Руслан Джусоев.
Он напомнил, что трагедия войны коснулась каждой семьи в Северной Осетии, поэтому очень важно знать и чтить отечественную историю.
Отмечается, что из-за распространения коронавируса экспозицию могут осмотреть не более 300 посетителей.