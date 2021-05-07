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    07 мая 2021, 15:39

    «Поезд Победы» получил новый тематический вагон

    Алена Макаренко

    «Поезд Победы» получил новый вагон, посвященный Брестской крепости. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    «Поезд Победы» получил новый тематический вагон

    Вагон разделили на несколько тематических зон. Первая изображает жилую комнату с верандой и окном, за которым видны ряды немецких бомбардировщиков. Так художник показал первый день Великой Отечественной войны, когда немцы пересекли границу СССР.

    «Важно отражать все в понятных вещах. Эта экспозиция начинается с обычной веранды, где каждый может найти частичку воспоминаний из своего детства. Все же помнят, как у бабушки на даче сидели на веранде, ели варенье или собирались вечером всей семьей. Это некое светлое, возможно, даже сакральное место», — объяснил задумку автор трехмерных панорам, руководитель команды «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

    На интерактивном экране представлена вражеская авиация, надвигающаяся на крепость ранним утром. В это время мирные граждане пытаются закрыть и спрятать своих детей.

    Вторая зона в вагоне — огневая точка, а в третьей посетители проходят между двумя стенами. Одна из них имитирует кирпичную кладку, из стены выступают объемные образы — силуэты защитников Брестской крепости. Они будто вросли в стены, что символизирует несокрушимость.

    Экспозиция завершается воссозданным фрагментом подвала Брестской крепости, в котором остались ее последние защитники.