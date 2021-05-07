«Поезд Победы» получил новый тематический вагон

«Поезд Победы» получил новый вагон, посвященный Брестской крепости. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Вагон разделили на несколько тематических зон. Первая изображает жилую комнату с верандой и окном, за которым видны ряды немецких бомбардировщиков. Так художник показал первый день Великой Отечественной войны, когда немцы пересекли границу СССР.

«Важно отражать все в понятных вещах. Эта экспозиция начинается с обычной веранды, где каждый может найти частичку воспоминаний из своего детства. Все же помнят, как у бабушки на даче сидели на веранде, ели варенье или собирались вечером всей семьей. Это некое светлое, возможно, даже сакральное место», — объяснил задумку автор трехмерных панорам, руководитель команды «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

На интерактивном экране представлена вражеская авиация, надвигающаяся на крепость ранним утром. В это время мирные граждане пытаются закрыть и спрятать своих детей.

Вторая зона в вагоне — огневая точка, а в третьей посетители проходят между двумя стенами. Одна из них имитирует кирпичную кладку, из стены выступают объемные образы — силуэты защитников Брестской крепости. Они будто вросли в стены, что символизирует несокрушимость.

Экспозиция завершается воссозданным фрагментом подвала Брестской крепости, в котором остались ее последние защитники.