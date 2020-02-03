Российско-китайскую границу пересек поезд, выехавший из Пекина. Пассажиров на нем не было. Железнодорожников, которые находились в составе, осматривают медики.

Пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем, напомнили в публикации на официальном портале Забайкальского края, с 3 февраля приостановлено «до особого указания». Меры приняты для предупреждения распространения нового коронавируса в России.

В краевом минздраве начала работать круглосуточная горячая линия. На ней специалисты консультируют в том числе по ОРВИ, сезонным инфекционным заболеваниям и коронавирусу.

Источник рассказал РИА «Новости», что всех пассажиров с поезда Пекин — Москва сняли китайские пограничники. В нем ехали 136 человек.

«Китайская сторона пошла навстречу забайкальским властям и высадила пассажиров. Все они граждане Китая», — подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе губернатора Забайкальского края уточнили, что в Россию по-прежнему могут попасть китайские граждане, у которых есть вид на жительство в стране. Для них в Забайкалье сделали карантинные помещения.

Число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 17,2 тысячи человек, погиб 361 зараженный. Вне китайской территории заболели почти 150 человек, один скончался. В ВОЗ придали международное значение ситуации со вспышкой коронавируса.