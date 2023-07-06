Общество 06 июля 2023, 18:02 Поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия!» будет курсировать в метро Петербурга

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В петербургском метро запустили тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия!». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В каждом вагоне пассажиры смогут ознакомиться с информацией о городах Нижегородской области.

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Поезд будет ездить в метро до января 2024 года по линии № 2 — Московско-Петроградской, добавил Никитин.