ЛНР собирается возобновить железнодорожное сообщение с Россией. Его приостановили в 2014 году, после начала военных действий в Донбассе.

Об этом в ходе встречи с жителями в городе Брянке рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Безусловно, в планах это все есть. Мало того что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера. <…> Поезд „Луганск — Москва“ в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет», — процитировало его слова РИА «Новости».

Он отметил, что конкретную дату пока невозможно назвать, потому что множество участков железной дороги разрушено. Более того, последние несколько лет их не ремонтировали, поэтому перед возобновлением движения обязательно нужно их восстановить.

Ранее о планах вновь запустить движение в Россию говорил глава ДНР Денис Пушилин. Речь идет о поездах в Москву и Санкт-Петербург. Это заявление он сделал в начале сентября, выразив надежду, что система сообщения восстановится в ближайшее время.

Сейчас «Донецкая железная дорога» обеспечивает движение только внутри ДНР и ЛНР. Утро.ru сообщало, что в августе этого года впервые восстановилось движение из Донецка. Тогда представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что железные дороги в ДНР и ЛНР собираются включить в единую систему РЖД.