Поезд московского метро распишут уличные художники

Один из поездов столичной подземки дали расписать пяти уличным художникам. Когда граффити будут закончены, состав запустят на одной из линий. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Столичное метро 15 мая отметило свое 86-летие. В честь такого дня подземка решила пригласить уличных художников, чтобы они расписали один из составов. В департаменте подчеркнули, что метрополитен является большим богатством, поэтому очень важно сохранить его историю и красоту.

«Мы понимаем, что подземка вдохновляет самых разных авторов, но, к сожалению, еще метро часто становится мишенью вандалов. Поэтому в его день рождения мы решили позвать уличных художников и дать им полную свободу воли», — написала пресс-служба в Telegram.

Источник фото: t.me/DtRoad

В департаменте добавили, что граффити — это красиво. Особенно хорошо работы смотрятся при целостном и продуманном проекте.

«Ждите на одной из линий», — пообещали в пресс-службе.

Ранее в Московском метрополитене решили ароматизировать воздух в вагонах. Итоги тендера должны объявить после 15 июня.