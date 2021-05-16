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    16 мая 2021, 20:22

    Поезд московского метро распишут уличные художники

    Дарья Бунякова

    Один из поездов столичной подземки дали расписать пяти уличным художникам. Когда граффити будут закончены, состав запустят на одной из линий. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

    Столичное метро 15 мая отметило свое 86-летие. В честь такого дня подземка решила пригласить уличных художников, чтобы они расписали один из составов. В департаменте подчеркнули, что метрополитен является большим богатством, поэтому очень важно сохранить его историю и красоту.

    «Мы понимаем, что подземка вдохновляет самых разных авторов, но, к сожалению, еще метро часто становится мишенью вандалов. Поэтому в его день рождения мы решили позвать уличных художников и дать им полную свободу воли», — написала пресс-служба в Telegram.

    Источник фото: t.me/DtRoad

    В департаменте добавили, что граффити — это красиво. Особенно хорошо работы смотрятся при целостном и продуманном проекте.

    «Ждите на одной из линий», — пообещали в пресс-службе.

    Ранее в Московском метрополитене решили ароматизировать воздух в вагонах. Итоги тендера должны объявить после 15 июня.