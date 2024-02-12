12 февраля 2024, 15:22
Поэтесса Равилова: стихи растрогают вторую половинку в День всех влюбленных
Стихи станут креативным способом изложения своих чувств и растрогают вторую половинку в День всех влюбленных. О том, как выразить мысли в поэтические строки, рассказала поэтесса Татьяна Равилова, сообщили «Дни.ру».
По ее словам, для начала нужно определить стадию отношений с адресатом. Если отношения находятся на самом начальном этапе, то в таком случае следует быть более аккуратным. Очень важно тактично подобрать слова, стихотворение лучше построить как комплимент.
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На романтический лад помогут настроиться фильмы и музыка. Так, особым настроением обладают композиции Ludovico Einaudi, Ed Sheeran и Celine Dion, отметила Равилова.
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