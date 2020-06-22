«Поэма в руках»: автор скульптуры «Матерям победителей» раскрыл ее смысл

«Вся композиция снизу начинается как фактура земли, как мать-земля. От земли идет — и потом поднимается наверх», — пояснил Намдаков. Также автор рассказал, что главное в скульптуре — руки. Именно с их помощью Намдаков пытался передать материнские чувства. В руках, по словам Намдакова, заложен весь смысл.

«Это, знаете, не то что стихотворение. Это поэма в двух руках, в этой паре рук», — объяснил скульптор.

Кроме этого Намдаков рассказал, что работа над статуей была для него неожиданной профессиональной задачей. Потому что лицо скульптуры скрыто, и самой выразительной частью статуи стали руки, которые автор сделал центром композиции. Работа над ними и стала для скульптора вызовом.

Девятиметровая скульптура установлена на территории Главного храма Вооружённых Сил России. Сегодня состоялось его открытие, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.