«Я совершенно не удивляюсь, что у людей просто поехала крыша по каким-то причинам. Может, почувствовали себя крутыми начальниками, что их никто не тронет. Мозгов нет», — резюмировал собеседник информагентства.

Он задался вопросом, зачем выкладывать подобные снимки в соцсети. По его мнению, это говорит об исчезновении образования в стране, и выразил сожаление, что сейчас такое поколение, которое не может посмотреть вперед даже на один шаг.