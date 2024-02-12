Общество 12 февраля 2024, 16:13 Подземный пассажирский терминал построят на станции «Митьково» в Москве Бочкарев: на станции МЦД-3 «Митьково» построят подземный пассажирский терминал РИА «Новости»

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Новую платформу и подземный пассажирский терминал построят для остановочного пункта «Митьково» в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В городе активно развивается железнодорожный транспорт: строятся новые городские вокзалы, перестраиваются уже существующие станции, преображаются территории около них. Это особенно актуально, учитывая планы развития Московских центральных диаметров», — уточнил он.

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Заммэра также подчеркнул, что для удобства станции и ее интеграции в городскую транспортную систему возведут платформу с навесами от осадков и подземным пассажирским вестибюлем.

По словам Бочкарева, строительство остановочного пункта даст возможность для пересадки на трамвайную линию. Кроме того, обеспечит пешеходную доступность для пассажиров МЦД-3 до станций «Сокольники» Сокольнической и Большой кольцевой линий метро.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что к настоящему времени специалисты завершили работы по устройству монолитного конструктива платформы и подземного вестибюля.

«Выполняются монтажные работы по сооружению металлоконструкций наземной части вестибюля. Ведутся работы по остеклению вестибюля на платформе», — добавил Загрутдинов.

Ранее москвичам рассказали, что рабочие продолжают возводить Троицкую линию метро, а станцию «Университет дружбы народов» практически достроили.