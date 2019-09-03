Подземный музей откроют под зданием Московского Кремля

Московские музеи будут работать бесплатно в День города Подробнее

«Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новый комплекс войдет в состав музеев Московского Кремля. Согласно одобренному проекту строительства, он будет состоять из двух подземных этажей и займет площадь 1,5 тысячи квадратных метров. На первом расположат холл, гардероб и пост охраны. Музейные залы с экспонатами и технические помещения будут на втором уровне.

Фрагменты фундамента храма специалисты нашли во время исследований подвалов под Кремлем. Они находились между Ивановской площадью и Спасской башней. Современный корпус построили на месте церкви, которую разрушили еще в 1929 году. Посмотреть на фрагменты приезжал президент Владимир Путин, который поручил подумать над музеефикацией находок.