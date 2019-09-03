  • Подземный музей откроют под зданием Московского Кремля

    03 сентября 2019, 19:35

    Дарья Бунякова

    Ученые нашли под одним из корпусов Кремля части фундамента храма прошлого века. После поручения президента России Владимира Путина на месте обнаружения решили создать музей. Об этом сообщили на сайте Главгосэкспертизы.
    Подземный музей откроют под зданием Московского Кремля

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    «Музейный комплекс будет создан на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела, обнаруженных под 14-м корпусом Кремля», — сказано в сообщении.

    Отмечается, что новый комплекс войдет в состав музеев Московского Кремля. Согласно одобренному проекту строительства, он будет состоять из двух подземных этажей и займет площадь 1,5 тысячи квадратных метров. На первом расположат холл, гардероб и пост охраны. Музейные залы с экспонатами и технические помещения будут на втором уровне.

    Фрагменты фундамента храма специалисты нашли во время исследований подвалов под Кремлем. Они находились между Ивановской площадью и Спасской башней. Современный корпус построили на месте церкви, которую разрушили еще в 1929 году. Посмотреть на фрагменты приезжал президент Владимир Путин, который поручил подумать над музеефикацией находок.