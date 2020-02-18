Подвиг Карбышева избавил от звания «предатель» тысячи советских пленных

Мученическая смерть генерала Карбышева в концлагере определила участь десятков тысяч военнопленных. Советское руководство и историки взглянуло на них по-другому. Предателями многих из них назвать было нельзя.

«Трагическая смерть Карбышева и признание его подвига позволили по-другому взглянуть на военнопленных, стало очевидно, что далеко не все из них являются предателями. Это помогло реабилитировать десятки тысяч узников», — приводит РИА «Новости» слова главы фонда памяти Александра Печерского Ильи Васильева.

Собеседник добавил, что гибель генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева — это символ стойкости духа. Сейчас уже практически не осталось свидетелей страшных событий Великой Отечественной войны, однако его подвиг стал наглядным примером того, что многие пленные продолжали бороться с нацистами даже в нечеловеческих условиях концлагерей.

Карбышев получил контузию и попал в плен в самом начале войны в августе 1941 года. Фашисты хотели его переманить на свою сторону, но получили категорический отказ. Тогда советского генерала отправили в концлагерь. Карбышева несколько лет пытали и перевозили из одного концлагеря в другой. Он погиб 18 февраля 1945 года в Маутхаузене. Его мучали и обливали холодной водой на морозе.

В начале февраля в Австрии прошла траурная церемония в честь 75-летия восстания советских солдат в концлагере Маутхаузен. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года 419 советских офицеров сбежали из «блока смерти». Нацисты отыскали и убили почти всех из них.