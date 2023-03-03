Общество 03 марта 2023, 14:08 Подвиг брянского мальчика предложили включить в «Разговоры о важном» в школах Депутат Лантратова: о подвиге брянского мальчика надо рассказывать в школах РИА «Новости»

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Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с идеей включить рассказ о подвиге мальчика из Брянской области в цикл «Разговоры о важном», который проводят в российских школах. Об этом сказано в обращении депутата к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич [Кравцов], рассмотреть возможность включения в курс занятий „Разговоры о важном“ рассказа о подвиге 10-летнего героя», — говорится в обращении.

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Лантратова отметила, что в сложные времена российские дети показывали удивительную стойкость. Например, в годы Великой Отечественной войны многие пионеры и комсомольцы становились настоящими героями. Депутат вспомнила Зину Портнову, Валю Котика, Леню Голикова.

«И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников. Низкий поклон и слова поддержки родителям мальчика, воспитавшим такого прекрасного сына», — заключила парламентарий.

Накануне, 2 марта, группа украинских диверсантов открыла огонь по людям из села Любечане в Брянской области. В результате случившегося один человек погиб, еще один пострадал. Выживший — школьник 2012 года рождения. СМИ сообщали, что он помог двум девочкам, которые ехали на уроки с ним в одной машине. По последним данным, раненый находится в стабильном состоянии.