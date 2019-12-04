Подвешенную к потолку омского детсада елку временно убрали

«Подшутили над нами». В омском детсаду не ставили елку на потолок Подробнее

По словам Потаповой, елка не представляла опасности для детей, поскольку дерево хорошо закрепили. С таким неординарным предложением выступили родители. Идею одобрили на общем собрании и «реализовали в рекреации на входе в группу».

Чиновница добавила, что никаких предписаний, чтобы снять елку не было, однако дерево временно убрали. Родители должны коллективно решить, оставить ее или переставить в другое место.

Потапова напомнила, что сейчас в Омске проходит конкурс «Лучшая дворовая елка», победителю которого полагается приз. Однако дерево из детсада не подходит для конкурса, так как установлено не во дворе.

«Мы таких креативных родителей призываем обязательно это осуществить, если у них эта идея не будет поддержана остальными родителями, которые водят своих детишек в данную группу, то они могут свои умы применить вот на этом поприще», — подытожила Потапова.