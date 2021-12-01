Подведены итоги реновации-2021: как Москва изменилась за год?

Москва подводит итоги очередного этапа реновации. 75 новостроек уже сменили собой старые «хрущевки» за 11 месяцев, в 60 уже живут люди.

«Только в октябре этого года введено в эксплуатацию семь домов на 1369 квартир. Мощность введенных в прошлом месяце новостроек составляет 78 тысяч квадратных метров», — с гордостью сообщил «360» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Что касается уходящих в прошлое индустриальных «хрущевок», то 25 старых домов уничтожили по специальной технологии «умного сноса», не причиняя вред окружающей среде и не затягивая снос. 22 тысячи москвичей теперь имеют новые равнозначные «квадратные метры», где уже выполнен ремонт. А некоторые купили дополнительные и тем самым смогли расширить жилплощадь.

Всего же с начала реализации программы в проектировании и строительстве находится 306 домов площадью 5,5 миллиона квадратных метров, 167 «стартовых» зданий введено в эксплуатацию, и в 137 из них ведется переселение. 45,5 тысячи человек уже переселены.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.