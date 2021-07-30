Подведены итоги конкурса «Большое дело малых инициатив»

В среду, 28 июля, в Издательском доме «Аргументы и Факты» состоялся круглый стол в онлайн-формате, посвященный итогам конкурса «Большое дело малых инициатив». Этот конкурс проводится при поддержке гранта Президента Российской Федерации, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Для привлечения внимания к социальной журналистике Фонд «АиФ. Доброе сердце» организовал специальные пресс-туры. В них поучаствовали представили СМИ, блогеры, а также студенты старших курсов отделений журналистики. Всем участникам удалось познакомиться с проектами некоммерческих организаций, которые проходят в 50 регионах России.

По итогам конкурса были отобраны самые яркие репортажи и интересные истории о добрых делах неравнодушных людей. Про них будут рассказывать в СМИ и социальных сетях.

В конкурсе «Большое дело малых инициатив» приняли участие 50 отобранных материалов от 500 претендентов. Среди участников отмечены: тележурналист Владимир Соловьев, советский и российский художник Никас Сафронов, российский актер театра и кино Евгений Кулаков, режиссер Татьяна Климачкова, председатель союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань, продюсер, специальный корреспондент Юлия Чичерина и многие другие.