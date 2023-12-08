Общество 08 декабря 2023, 03:03 Подвалы в России переоборудуют в бомбоубежища по новому стандарту ГОСТ по обустройству бомбоубежищ впервые утвердили в России Pxhere

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Российские власти впервые утвердили ГОСТ по переобустройству «заглубленных помещений» в объекты гражданской обороны. Подвалы домов начнут переоборудовать в бомбоубежища по новому стандарту в 2024 году, написала «Парламентская газета».

«С 1 марта 2024 года в РФ заработает новый национальный стандарт. Он коснется вопросов обустройства убежищ гражданской обороны в подвалах, подземных паркингах и метрополитене», — указали в сообщении.

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Помещения считаются заглубленными, если у них отметка пола ниже отметки поверхности земли. От класса помещения зависит комплекс мер, который учтут при переоборудовании его в надежное убежище.

При выборе того или иного заглубленного помещения, предпочтение будут отдавать расположенным вблизи больших скоплений людей. Это могут быть подземные парковки в торговых центрах или метрополитен.

Ранее «360» рассказал, во сколько в России обойдется строительство собственного бункера в качестве бомбоубежища.