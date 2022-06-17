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    17 июня 2022, 00:51

    Подушка безопасности. В АСИ оценили риски по трудоустройству в России

    Глава Центра международных инициатив АСИ Вайно: у студентов не будет проблем с работой

    Александра Ломейко, Полина Созыкина

    В России на пике внимания оказалось молодежное трудоустройство. Об этом в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель руководитель Центра международных инициатив АСИ Александр Вайно.

    Подушка безопасности. В АСИ оценили риски по трудоустройству в России

    Проблему трудоустройства студентов в АСИ поднимали не раз, но сейчас трудностей с работой у молодых людей быть не должно, показали проведенные совместно с НИУ ВШЭ и центром занятости Москвы исследования.

    «Мы прекрасно понимаем, что у студентов проблем с трудоустройством не будет. Это действительно факт. Да, будет понижение заработной платы, но при этом они будут трудоустроены», — подчеркнул Вайно.

    Под угрозой увольнения, на так называемой развилке, находятся специалисты старше 35 лет. И это несмотря на больший опыт и квалификацию. Для группы из рисковой зоны сейчас создают новые программы переквалификации, дополнительные ресурсы.

    Самое главное сейчас — дать возможность, подушку безопасности и людям [старшего] возраста, и молодежи

    Александр Вайно

    руководитель Центра международных инициатив АСИ.

    Рисковые группы, добавил глава Центра международных инициатив АСИ, необходимо консультировать через службу занятости, доступные в России IT-ресурсы, через платформу «Конструкториум» — информировать тех, кто захочет уйти в предпринимательство.

    «Есть наш форум „Сильный день для нового времени“, в котором недавно закончили сбор идей», — заметил Вайно.

    В России, по его словам, много молодых людей, которые в том числе хотят каким-либо образом влиять на повестку внутри страны: знают, какие проблемы необходимо решать на своем уровне.

    «Для нас это возможность свежего взгляда. <…> Здесь именно молодежь, молодежное предпринимательство, трудоустройство сейчас находятся на пике внимания. И мне кажется, это один из позитивных моментов в текущей информационной повестке», — заключил Александр Вайно.