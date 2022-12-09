Эксклюзив 09 декабря 2022, 13:14 «Подумали, что землетрясение». Жительница Химок — о взрыве в гипермаркете OBI Жительница дома рядом с ТЦ «Мега Химки» рассказала о мощном взрыве в гипермаркете OBI

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Утром 9 декабря в гипермаркете OBI, расположенном в ТЦ «Мега Химки», прогремел мощный взрыв, который разбудил жителей расположенной рядом улицы Молодежной. Об этом рассказала «360» жительница близлежащего к гипермаркету OBI дома.

«Проснулась от сильного толчка, было ощущение, как будто произошло землетрясение. Ничего не понимали, начали смотреть в чат жителей. И соседи, окна у которых выходят на торговый центр, сразу стали вкидывать видео пожара. Так поняли, в чем дело», — пояснила очевидица.

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Она отметила, что запаха гари не ощутила — только сильнейший толчок. Начало пожара женщина не видела, так как ее окна выходят на противоположную сторону. Собеседница отметила профессиональную работу сотрудников МЧС.

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«Хорошо, что сгорела только одна часть торгового центра, пожарные грамотно сработали. Вовремя оцепили, сделали все как нужно. Нам было слышно систему оповещения, она громко сработала. Раньше жильцы дома ругались, что в магазинах постоянно срабатывают системы противопожарной безопасности. Но, по-моему, хорошо, что, когда произошел пожар, их было далеко слышно. Возможно, кому-то это спасло жизнь», — заключила очевидица.

Ущерб от пожара в «Мега Химки» назвали рекордным.