    20 января 2020, 01:48

    Косметолог посоветовала Пугачевой альтернативы подтяжке лица

    Кирилл Фролов

    Певице Алле Пугачевой в силу возраста лучше делать не подтяжку лица, а использовать альтернативные методы омоложения. Об этом Nation News рассказала косметолог Марият Мухина.
    Косметолог посоветовала Пугачевой альтернативы подтяжке лица

    Ранее 70-летняя Пугачева выложила в Instagram селфи, по которому трудно определить возраст певицы. По данным издания, начали распространяться слухи о новой пластике или «уколах красоты» для артистки.

    Косметолог рассказала, что подтяжку могут заменить гиалуроновые инъекции, лазерная перфорация кожи и использование различных филлеров. Также, по ее словам, в косметологии активно применяются различные нити, дающие эффект разглаживания морщин.

    Подтяжки лица Мухина советует делать до 60 лет, позднее «будет деформация лица, „лицо Джокер“ и так далее».

    «Все это нужно делать, по-хорошему, в 50 лет, и, если вы до 60 не прооперировались — старейте естественно», — советует косметолог.