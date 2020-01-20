Косметолог посоветовала Пугачевой альтернативы подтяжке лица

Ранее 70-летняя Пугачева выложила в Instagram селфи, по которому трудно определить возраст певицы. По данным издания, начали распространяться слухи о новой пластике или «уколах красоты» для артистки.

Косметолог рассказала, что подтяжку могут заменить гиалуроновые инъекции, лазерная перфорация кожи и использование различных филлеров. Также, по ее словам, в косметологии активно применяются различные нити, дающие эффект разглаживания морщин.

Подтяжки лица Мухина советует делать до 60 лет, позднее «будет деформация лица, „лицо Джокер“ и так далее».

«Все это нужно делать, по-хорошему, в 50 лет, и, если вы до 60 не прооперировались — старейте естественно», — советует косметолог.