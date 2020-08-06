Подсветку Останкинской башни выключат в знак траура по погибшим в Бейруте

По данным газеты «Вечерняя Москва», это произойдет 6-го августа в 23 часа по московскому времени. Подсветка не будет гореть в течение одного часа.

«6 августа с 23:00 и до 00:00 7 августа Останкинская телебашня погасит огни в знак траура по погибшим в Бейруте», — рассказали в пресс-службе.