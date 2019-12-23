Подстаканники были сделаны специально для нового маршрута. Ранее в СМИ писали, что эти символы поездки через Крымский мост первым пассажирам достанутся в подарок. Как только первый состав отправился с Московского вокзала, люди начали просить у проводников обещанные журналистами подарки. К сожалению, информация оказалась ложной.

Фирменный подстаканник в наборе со стаканом и чайной ложкой можно купить за 1990 рублей. По сообщениям СМИ, пассажиры охотно выкладывают почти две тысячи за такую «память» о поездке.

Первый состав из Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала в понедельник 23 декабря. Время в пути до города-героя составит 43 часа 25 минут.