Подсолнечному маслу грозит подорожание. Почему?

В России может подорожать подсолнечное масло из-за низкого урожая подсолнечника. Экономист-аграрий Светлана Сушенцова рассказала «360», стоит ли на самом деле опасаться высоких цен и что могло произойти с урожаем.

Светлана Сушенцова сразу обратила внимание, что семечки только начали убирать с полей, а значит, данные предварительные: «Семечки еще только начали убирать. Данные о неурожае семечек пока прогнозные».

Однако Сушенцова поделилась личными наблюдениями и сообщила, что есть поля, где подсолнечник выглядит неважно: «Бывали поля, когда видишь крупные шляпки, а были и те, где подсолнечника действительно мало».

При этом эксперт считает, что в случае, если урожай будет действительно низкий или плохого качества, то это может сказаться на цене масла. Но Светлана Сушенцова добавила, что вряд ли только урожай может повлиять на цену, есть и другие экономические факторы.

«Подсолнечное масло, особенно рафинированное, имеет высокий срок хранения», — заявила экономист. Поэтому увеличение цен еще зависит и от того, сколько на складе осталось готового масла: «Нужно смотреть по балансу продукции именно подсолнечного масла в рамках перерабатывающей промышленности». С помощью этого можно понять, насколько покроется сегодняшнее производство тем, что имеется.

Что касается низкого урожая, то причин может быть много, хотя, по мнению эксперта, кризисных явлений в погоде не наблюдалось в этом году: «На низкий урожай могли повлиять некачественные семена, снижение почвенного плодородия. Но смотреть надо на конкретные регионы».

Если предложение превышает спрос, то не будет высокого удорожания. Но подорожание будет, потому что есть и другие факторы Светлана Сушенцова экономист-аграрий, ученый секретарь, доцент Всероссийского научно-исследовательский института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве.

«Важное значение играет переработка, пищевая промышленность, насколько будут загружены мощности, насколько они справились с прошлогодним урожаем», — объяснила Сушенцова.

Тем не менее эксперт не сказала, на сколько могут подняться цены на масло, и на это есть причины. В таких вопросах прогноз надо давать очень осторожно, считает Сушенцова. Если люди начнут массово закупаться маслом, то это точно спровоцирует рост цен.