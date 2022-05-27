Россия намерена увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла

Минсельхоз предложил увеличить квоту на экспорт подсолнечного масла из России на 400 тысяч тонн, квоту на шрот — на 150 тысяч тонн. Такие цифры следуют из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных правовых актов.

Квота была введена с 15 апреля 2022 года. Сейчас ее размер составляет 1,5 миллиона тонн подсолнечного масла и 700 тысяч тонн подсолнечного шрота. Период действия квот — до 31 августа.

С начала действия квоты по 1 мая в ее рамках было вывезено 216 тысяч тонн подсолнечного масла, указано в пояснительной записке. На период с мая по август остаток к его экспорту в рамках действующей сейчас квоты оценивается на уровне 1,284 миллиона тонн, а возможный объем к вывозу на тот же период оценивается на уровне 1,684 миллиона тонн. Это при полном обеспечении потребности внутреннего рынка.

За время действия квоты вывоз подсолнечного шрота составил 129 тысяч тонн, при этом оценивается его остаток к экспорту на период с мая по август в рамках действующей квоты в 571 тысячу тонн.

«В связи с этим на внутреннем рынке до конца действия квоты образуется излишний объем масла подсолнечного и жмыха подсолнечного в размере 400 тысяч тонн и 150 тысяч соответственно, который может быть направлен на экспорт без рисков для отечественных потребителей», — указано в пояснительной записке к документу.