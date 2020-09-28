Подсолнечное масло подорожало в России

С августа цены на подсолнечное масло в России выросли сразу на 22%, а подсолнечник подорожал на 35%. По словам специалистов, причина кроется в падении рубля и негативных прогнозах нового урожая.

Стоимость подсолнечника к 25 сентября подскочили на 25% и составили 30,34 тысячи рублей за тонну, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического центра «СовЭкон». Цена подсолнечного масла, в свою очередь, выросла до 71 тысячи рублей за тонну. Это стало рекордным показателем с февраля 2016 года, когда стоимость была около 59 тысяч рублей за тонну.

«Переработчики подсолнечника начали активно повышать закупочные цены на сырье с середины сентября. Причина — ожидаемое сокращение урожая в этом году», — пояснил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что негативные прогнозы на урожай подтверждаются. По его словам, сильно пострадали посевы на юге страны и в Поволжье. При этом экспортеры масла заключили много контрактов, которые теперь создадут большую конкуренцию.

Кроме того, специалисты считают, что рост цен на масло и подсолнечник связаны со слабым рублем и ростом котировок на глобальном рынке растительных масел.