Подсолнечное масло подорожало в России за последнюю неделю

Стоимость подсолнечного масла и курицы начала расти в России с 3 по 9 августа намного быстрее, чем на прошлой неделе. Такие данные привел Росстат, который опубликовал новый отчет.

По данным ведомства, за этот период замедлился рост цен на сахар. Яйца в начале августа все больше дешевели. Подсолнечное масло, наоборот, дорожало — на 0,17%. С января цены на этот продукт выросли сразу на 5,62%. При этом в 32 регионах цены за последнюю неделю вообще не изменились, еще в нескольких снизились.

Из отчета ведомства следует, что подорожает мясо кур — цены на курицу за неделю выросли на 0,05%. Яйца подешевели на 0,78%.

При этом совсем недавно, в июле, цены на подсолнечное масло снижались по всей России. Это происходило потому, что в этом году ожидался рекордный урожай. За июль мировые цены на масло упали с 1,7 тысячи долларов до 1,1 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что производители стали менять рецептуру конфет из-за роста из себестоимости. Сильно подорожали жиры, которые используются для начинки.