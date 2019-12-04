«Подшутили над нами». В омском детсаду не ставили елку на потолок

В детском саду № 241 опровергли информацию о том, что установили новогоднюю елку на потолок. По словам сотрудников, над ними кто-то пошутил таким образом.

«Нет этой елки, это не наша фотография. Там написано, что это наш детский сад, но это не наш детсад. Я не знаю, кто это так подшутил над нами», — сказала «360» сотрудница.

Фотография необычно установленной елки появилась в соцсетях. Автор на условиях анонимности сообщил, что фото сделано в детском саду №241.

Пост собрал сотни лайков и комментариев в соцсетях. Одни пользователи задавались вопросом, есть ли ГОСТ по установке елки, а если нет, значит и нет нарушения.

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«Что здесь такого плохого?! Закреплена на шесть точек. Вес у нее небольшой», — написал один из пользователей.

Другая пользовательница перевернула фотографию, чтобы на потолке оказался стол. Ее идею поддержали, предположив, что детский сад может выглядеть вот так:

Источник фото: «ВКонтакте»

По информации «Сибирь. МБХ медиа», елку так предложила установить одна из родительниц, чтобы обезопасить детей.