Подсчитаны затраты россиян на домашних питомцев

Россияне стали чаще закупаться в зоомагазинах и водить домашних питомцев в ветеринарные клиники. К такому выводу пришли аналитики сервиса электронных платежей ЮMoney, когда изучили оплату пользователей различными платежными методами.

За период с 1 января по 31 мая 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года рост продаж сохранился. Количество покупок возросло на 11%, а оборот магазинов — на 13%. А в сравнении с 2019-м количество платежей увеличилось еще больше — на 32%, написало РИА «Новости». Обороты магазинов, в которых расплачивались картой и кошельком ЮMoney, поднялись на 33%.

Средний чек за год подрос на 1% и достиг 697 рублей, причем среднее число заказов на одного клиента увеличилось на 5% — до 2,6. Пандемия коронавируса и карантин повлияли на то, что люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали намного чаще заводить питомцев. Об этом рассказал директор по продажам ЮMoney Дмитрий Кармишин.

«Логично, что спрос на зоотовары и услуги тоже вырос», — отметил он.

Если анализировать показатели за весь 2020 год, то в сравнении с 2019-м количество обращений в ветеринарные клиники выросло на 54%, обороты их платежей — на 63%. Число покупок в зоомагазинах увеличилось на 21%, обороты платежей на — 24%.

«Это показывает смещение спроса в большей степени в онлайн-каналы продаж», — объяснил Кармишин.

По данным одного из крупнейших в мире производителей кормов для животных и поставщиков ветеринарных услуг Mars Petcare, за последние три года семьи купили 8,1 миллиона кошек и четыре миллиона собак. Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвертое место по числу собак.