Подсчитаны утечки данных россиян в 2019 году

Персональные данные более 170 миллионов россиян слили в Сеть за 2019 год. Этот показать примерно в шесть раз превышает цифры прошлого года.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертно-аналитический центр InfoWatch, за 2019-й в России количество утечек информации выросло на 40%. Персональных данных попало в сеть 170 миллионов.

При этом в банковской сфере было зафиксировано порядка миллиона утечек, что составило менее 1% от общего их числа. Издание отмечает, что российские банки могут обеспечить информационную безопасность на высоком уровне, поэтому наблюдается такой низкий показатель.

Чаще всего утечки происходят в области здравоохранения и государственном секторе. Также больше информации об электронной почте стало попадать в открытый доступ.

«Думаю, в будущем году сетевые мошенники вновь широко будут использовать почтовый фишинг. Это устойчивая тенденция. Они будут продолжать охотиться за важной информацией и пытаться мошенническим путем осуществить переводы корпоративных денежных средств на свои счета», — рассказал руководитель отдела аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев.

Специалисты считают, что 40% подобных случаев в России происходят не случайно. Утечки организовывают преднамеренно.

Всего за 2019 год во врем мире утекло 14 миллиардов персональных данных. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился вдвое.