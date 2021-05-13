Подсчитаны шансы россиян встретить свою любовь

Каждый россиянин имеет в среднем 48 шансов найти пару в течение жизни. К такому выводу пришла международная сеть знакомств Badoo, которая провела исследование, сообщило РИА «Новости».

Найти «того самого» человека надеются 52% опрошенных. При этом многие с грустью размышляют на эту тему, считая, что уже упустили шанс.

«Вероятность того, что для каждого из нас предназначен один-единственный человек, крайне мала. Все мы очень разные, и число 48 — не абсолютно, но честность и открытость повышают шансы найти подходящего партнера», — заявил математик Бобби Сигалл.

Однако он напомнил, что притяжение и химию между людьми нельзя измерить при помощи науки.

При общении с противоположным полом россияне в первую очередь обращают внимание на честность (70%) и надежность (58%). За этими качествами идут верность (53%), заботливость (53%) и умение поддержать (47%). Только 13% соотечественников берут во внимание внешность, а еще 12% — уровень дохода.

На вопросы опроса ответили тысяча человек, 65% из которых мужчины, 35% — женщины, написал «МИР 24».