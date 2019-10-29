«Ъ»: подсчитаны потери простых россиян от санкций

Немецкие СМИ рассказали об убытках ЕС из-за антироссийских санкций Подробнее

Сумма потерь россиян на 84% была перераспределена в пользу отечественных производителей, на 3% в пользу зарубежных поставщиков. 13% стали чистыми потерями.

Согласно данным экономического исследования, ежегодно один человек в России из-за санкций теряет около трех тысяч рублей. Эта сумма составляет 4,8% стоимости самой простой продовольственной корзины.

После введения санкций был взят курс на импортозамещение. Некоторые отечественные производители показали хорошую эффективность, однако в большинстве случаев, как пишет издание, российские промышленные отрасли не смогли изменить общую динамику цен.

Экономисты отметили, что хорошо справились со своей задачей производители птицы, свинины и помидоров. Реальные цены на них сначала выросли, однако последующий рост производства сбил стоимость продуктов даже ниже уровня 2013 года.