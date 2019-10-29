  • «Ъ»: подсчитаны потери простых россиян от санкций

    29 октября 2019, 12:16

    Андрей Иванов

    Экономические потери простых российских граждан после введения продовольственных санкций в 2014 году составили 445 миллиардов рублей в год. Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные совместного исследования экономистов экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР, расчеты потерь проводились на основе цен на продукты 2013 года.
    «Ъ»: подсчитаны потери простых россиян от санкций

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    Сумма потерь россиян на 84% была перераспределена в пользу отечественных производителей, на 3% в пользу зарубежных поставщиков. 13% стали чистыми потерями.

    Согласно данным экономического исследования, ежегодно один человек в России из-за санкций теряет около трех тысяч рублей. Эта сумма составляет 4,8% стоимости самой простой продовольственной корзины.

    После введения санкций был взят курс на импортозамещение. Некоторые отечественные производители показали хорошую эффективность, однако в большинстве случаев, как пишет издание, российские промышленные отрасли не смогли изменить общую динамику цен.

    Экономисты отметили, что хорошо справились со своей задачей производители птицы, свинины и помидоров. Реальные цены на них сначала выросли, однако последующий рост производства сбил стоимость продуктов даже ниже уровня 2013 года.