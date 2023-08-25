Общество 25 августа 2023, 12:17 Подсчитан срок окупаемости квартиры в новостройке в Москве «Авито Недвижимость»: квартира в новостройке в Москве окупится через 23 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В городах России регулярно сдают в аренду квартиры в новостройках. Аналитики подсчитали, что квартира в новостройке в Москве окупится примерно через 23 года. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимость».

Эксперты взяли для анализа данные за август месяц текущего года. В среднем в этот период аренда квартир составила 25 тысяч рублей в месяц. При этом, общая сумма жилья в новостройках — 5,9 миллиона рублей, на вторичном рынке — 4,4 миллиона рублей. Исходя из этих данных, арендодатель окупит свою квартиру за 15-20 лет.

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Быстрее всего жилье в новостройке окупится у жителей Дагестана, Краснодарского края, Калининградской области и Ставропольского края.

В Москве на окупаемость квартиры в новостройках уйдет 22,6 года, на вторичном рынке — 23,3 года.

Ранее в России спрогнозировали рост стоимости аренды жилья.