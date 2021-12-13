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    13 декабря 2021, 14:00

    Подрывнику из Серпухова проведут психолого-психиатрическую экспертизу

    СК: подрывнику из Серпухова проведут психолого-психиатрическую экспертизу

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Молодому человеку, устроившему взрыв в Серпуховском женском монастыре, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

    Подрывнику из Серпухова проведут психолого-психиатрическую экспертизу

    Также в ведомстве рассказали, что в его квартире провели обыск и нашли вещества, которые отправят на экспертизу. По данным источника «360», речь идет об ацетоне и перекиси водорода.

    Утром 13 декабря молодой человек, который ранее учился в православной гимназии на территории Серпуховского монастыря, пришел туда и устроил взрыв. В результате случившегося медицинская помощь понадобились 10 людям, сам подрывник находится в реанимации.

    На месте случившегося работают правоохранительные органы, они допрашивают сотрудников гимназии, а также семью устроившего взрыв молодого человека. Об этом написал ТАСС.

    СК открыл уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также в ведомстве заявили, что бывший гимназист хотел совершить самоубийство общеопасным способом.