Подрывнику из Серпухова проведут психолого-психиатрическую экспертизу

Молодому человеку, устроившему взрыв в Серпуховском женском монастыре, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Также в ведомстве рассказали, что в его квартире провели обыск и нашли вещества, которые отправят на экспертизу. По данным источника «360», речь идет об ацетоне и перекиси водорода.

Утром 13 декабря молодой человек, который ранее учился в православной гимназии на территории Серпуховского монастыря, пришел туда и устроил взрыв. В результате случившегося медицинская помощь понадобились 10 людям, сам подрывник находится в реанимации.

На месте случившегося работают правоохранительные органы, они допрашивают сотрудников гимназии, а также семью устроившего взрыв молодого человека. Об этом написал ТАСС.

СК открыл уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также в ведомстве заявили, что бывший гимназист хотел совершить самоубийство общеопасным способом.