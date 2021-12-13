Подрывнику из Серпухова проведут психолого-психиатрическую экспертизу
СК: подрывнику из Серпухова проведут психолого-психиатрическую экспертизу
Молодому человеку, устроившему взрыв в Серпуховском женском монастыре, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Также в ведомстве рассказали, что в его квартире провели обыск и нашли вещества, которые отправят на экспертизу. По данным источника «360», речь идет об ацетоне и перекиси водорода.
Утром 13 декабря молодой человек, который ранее учился в православной гимназии на территории Серпуховского монастыря, пришел туда и устроил взрыв. В результате случившегося медицинская помощь понадобились 10 людям, сам подрывник находится в реанимации.
На месте случившегося работают правоохранительные органы, они допрашивают сотрудников гимназии, а также семью устроившего взрыв молодого человека. Об этом написал ТАСС.
СК открыл уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также в ведомстве заявили, что бывший гимназист хотел совершить самоубийство общеопасным способом.