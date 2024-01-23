Эксклюзив 23 января 2024, 15:35 «Подрывает нравственность детей!» Кишлака решили не пускать на сцену Общественник Еговцев: певца Кишлака не должны подпускать к молодежи Freepik

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Российскому рэперу Максиму Фисенко, более известному под псевдонимом Кишлак, необходимо запретить выступать. Подобные исполнители только развращают молодое поколение, заявил в интервью «360» представитель общественного движения «Зов Народа» Антон Еговцев.

«Таких „артистов“ близко не должны подпускать к молодежи. Это диверсанты, которые подрывают нравственность у детей!» — возмутился Еговцев.

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Общественник предложил серьезно штрафовать тех, кто дает артисту возможность выступать, чтобы пропало желание в будущем предоставлять площадку. Кишлак подает плохой пример молодежи, пропагандируя алкоголь и наркотики. Его концерты уже отменили и перенесли в нескольких городах — Петербурге, Сургуте, Чебоксарах, Твери, Воронеже, Оренбурге.

«Зов Народа» требует отменить выступление музыканта, назначенное на 28 января в Тюмени. Обращение организация направила главе города Руслану Кухаруку и в Следственный комитет России.

«Ранее организаторы сообщали, что у них есть лишь рекомендательное письмо от администрации Сургута об отмене концерта, сославшись на то, что у артиста есть все подтверждающие документы, лингвистическая экспертиза и прочие документы, которые подтверждают его благие намерения в выступлениях. Поэтому сейчас каких-то таких оснований для отмены концерта нет. Но документов этих не предъявили», — сообщил Еговцев.

В начале декабря более 10 посетителей концерта рэпера Кишлака в Москве отравились неизвестным веществом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после произошедшего.