Подружку Луны Феннер будут лечить в той же клинике в Краснодаре

Маленькая американка Луна с огромной родинкой в виде «маски Бэтмена» на лице лечится в Краснодаре: ей уже сделали одну успешную операцию, впереди продолжение лечения. Российская клиника готовится принять еще одну пациентку из США с такой же проблемой.

«В следующем году. В этом уже не успевают», — подтвердил «360» исполнительный директор клиники лазерной терапии Андрей Алексуткин.

По словам врача, ребенка они еще не видели. Юная пациентка прилетит на осмотр уже в 2020 году. Тогда и будет принято решение о дальнейших действиях.

«С нами связались родители этой девочки еще в конце октября. А вот когда точно они приедут, неизвестно. Так как они граждане США, там еще визу будут делать», — добавил врач.

Луна Феннер и ее мама Кэрол приехали в Россию в сентябре. В Краснодаре обещали помочь малышке избавиться от огромного родимого пятна на ее лице — родинки в виде «маски Бэтмена». Первые операции уже позади, и они прошли успешно. Мать и дочь собрались слетать домой, чтобы повидаться с отцом семейства, и вернутся в Краснодар для продолжения лечения.