Подругу блогера Бобиева задержали после эротической съемки у храма в Москве

Анастасию Чистову, позировавшую с блогером Русланом Бобиевым на Красной площади, на 10 суток задержали полицейские, сообщил Telegram-канал «Mash». По информации канала, девушка оказала сопротивление при задержании.

Сотрудниками полиции установлены личности обоих участников провокационной фотосессии на Красной площади. На сайте столичного МВД указано, что молодые люди привлечены к административной ответственности из-за снимков на фоне православного храма в центре Москвы, а также дальнейшее распространение в интернете.

В сообщении пресс-службы полицейских также говорится о том, что собранные ими факты о неуважительном отношении блогера и ее подруге к обществу, а также факты, содержащие признаки оскорбления чувств верующих, будут переданы в Следственный комитет для правовой оценки.

Блогер Руслан Бобиев ранее опубликовал в своем Instagram фотографию, где на фоне храма Василия Блаженного девушка в форме с надписью «полиция» имитирует с ним оральный секс.

Позже блогер извинился и пообещал больше не заниматься такими вещами.