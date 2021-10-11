Подруга погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак девушки рассказала о ней

Подруга погибшей в аварии с участием Ксении Собчак девушки рассказала о ней. Екатерине Тарасовой было 35 лет, она занималась спортом и вела свои курсы. Слова знакомой Екатерины Светланы передал портал «Говорит Москва».

Светлана рассказала, что, помимо спорта и медитации, Екатерина очень любила творчество: музыку и стихи — сочиняла песни.

«Задавала правильные вопросы и поддерживала тех, кто рядом с ней. Позволяла своей дочке быть ребенком (пачкаться и баловаться). Любила танцевать и петь, она была оперной певицей по образованию. Рядом с ней было очень уютно и красиво», — поделилась воспоминаниями собеседница издания.

Близких родственников у погибшей осталось двое: дочь и пожилая мама.

Столкновение двух автомобилей, в одном из которых находилась погибшая, а в другом — Ксения Собчак, произошло 10 октября недалеко от Сочи. В одной из машин находилась Екатерина Тарасова, она скончалась от полученных травм, двух других увезли в больницу. Против водителя телеведущей возбудили уголовное дело, он уже признал свою вину.