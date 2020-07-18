Подруга погибшей фигуристки Александровской предположила, кто адресат предсмертной записки

«Мы дружили с того времени, как я перешла в пары. Ездили на одни и те же соревнования и хорошо общались с ней еще до переезда в другую страну. У нее была депрессия после травмы, из-за которой они распались со своим партнером и ей пришлось вернуться в Россию, домой. К сожалению, это все, что мне известно», — рассказала она.

Александровская оставила предсмертную записку, в которой написала «Люблю». Атаханова допустила, что это единственное оставленное слово могло быть адресовано матери.

«Думаю, это все-таки было адресовано маме, не могу точно сказать», — предположила фигуристка.

Александровская покончила с собой утром 18 июля. Тело обнаружили возле дома на улице 1905 года в Москве. Мать погибшей фигуристки доставили в психиатрическую клинику. Она не смогла справиться с эмоциями, которые вызвала смерть дочери.

Фигурист Максим Траньков выразил слова соболезнования после гибели Александровской.

Екатерина Александровская родилась в Москве. С 2016 года она выступала за Австралию. В паре с Харли Уиндзором спортсменка завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Недавно спортсменка получила травму во время тренировки и вернулась на родину. После этого девушка страдала от депрессии, посещала психолога.