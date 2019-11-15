Подруга Ещенко выложила переписку с аспиранткой о Соколове

По словам Евгении, убитая подруга была умной, отзывчивой и талантливой девушкой. Впервые о своем романе с преподавателем Анастасия рассказала в январе 2015 года. При этом, по ее словам, Соколов не хотел, чтобы об этих отношениях узнали родители аспирантки.

Источник фото: vk.com/id12658571

Через два года Анастасия заявила, что отношения с Соколовым стали ее напрягать. По словам Лукьяновой, подруга жаловалась, что ради любимого человека ей приходилось участвовать в реконструкциях, изучать деяния Наполеона и даже учиться верховой езде. При этом сама она интересовалась больше историей России начала XX века.

«Она очень сильно и очень чисто любила Соколова. Поддерживала во всем, защищала, когда его обижали, и лечила, когда он болел. Скакала по камням на коне, потому что он сказал. Ради него занималась Наполеоном (она не могла без истории России начала XX века, чувствовала, что теряет себя в его интересах, со временем старалась совмещать)», — написала Лукьянова.

В декабре Анастасия рассказала, как отправилась вместе с Соколовым в Чехию. По ее словам, Прага оказалась настоящим путешествием в сказку, пусть всего и на пару дней.

Источник фото: vk.com/id12658571

В новогоднюю ночь пара разделилась. Соколов уехал к дочерям, а Анастасия осталась одна. Он сам не хотел, чтобы она знакомилась с его детьми. Вместе они сходили на «Щелкунчика» и временно расстались.

Источник фото: vk.com/id12658571

«Я дома, я решила, что ему будет лучше провести праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно», — написала Анастасия. Позднее она написала, что жена Соколова знает о романе, но при этом ей удобно жить как есть.

Еще 20 ноября Анастасия написала, что она устала от постоянных переездов, что постоянно разрывается между общагой и университетом. Она пожаловалась, что ей не хватает разговоров «простых и чистых».

Источник фото: vk.com/id12658571

Последняя часть переписки датирована 21 мая этого года.

Источник фото: vk.com/id12658571

«Все равно конец у всех один, и душа, не хочется ее убивать», — написала Ещенко.

Адвокаты Соколова пожалуются в СК на публикацию закрытой информации в Сети Подробнее

Евгения заявила, что ее возмущают попытки оправдать убийство подруги. Она отметила, что Соколов не «оступился раз в своей долгой, честной жизни», как он сам о себе говорит, а убил и расчленил человека. «Очень хорошего человека», — заключила Евгения.

Профессора СПбГУ Олега Соколова обвинили в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. По версии следствия, он застрелил девушку, а после расчленил ее тело и начал избавляться от останков.

Его задержали после того, как он упал в реку Мойку. Из рюкзака, который был при нем, достали отрезанные женские руки. В ходе обыска следователи нашли останки молодой девушки.

Соколов признался в убийстве и дал признательные показания. По его словам, он поругался с Анастасией, которая превратилась «в чудовище». Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил Соколова в следственный изолятор до 8 января.

Адвокаты подали апелляцию на его арест. Руководитель адвокатской группы, которая защищает Олега Соколова, Александр Почуев заявил, что намерен подать прошение в Следственный комитет, чтобы прекратить незаконное распространение информации о ходе расследования.