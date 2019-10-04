Подруга Бочкаревой допустила, что скандал с наркотиками подорвал ее здоровье

Попавшая в скандал с наркотиками актриса Наталья Бочкарева на самом деле порядочный и надежный человек. Она не стала бы врать о болезни, да и сама ситуация могла подорвать здоровье. Об этом «360» рассказала ее подруга Юлия Захарова.

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«Я Наташке верю всегда. Сколько знаю по работе совместной, и мы попадали в разнообразные ситуации, связанные с экстремальными вещами, Она в общем-то не врет совсем», — заявила Захарова.

Она видела видео задержания Натальи, но не знает, правда это или нет.

«Честно говоря, я не знаю. Но она попала в ситуацию, после которой я лично бы заболела. Когда все так», — прокомментировала Юлия сообщения о болезни Бочкаревой.

Также Захарова присутствовала на передаче, которая была посвящена ситуации со звездой «Счастливы вместе». Однако сама актриса так и не приехала на съемки.

Мы все, кто был, это ее близкие друзья. Мы пожимаем плечами. Я не знаю, как комментировать. Я уверена, что Наташа — человек порядочный. Я могу гарантировать. Столько у нее было возможностей и соблазнов — никогда в жизни! Она сумасшедшая мать и надежный человек. Могла заболеть Юлия Захарова.

Когда произошел скандал, Захарова сказала подруге, что та может всегда к ней обратиться.

«Она прислала поцелуйчики. Я сделала вывод, что у нее все нормально», — призналась Захарова.

При этом собеседница «360» отметила, что уже полтора года фактически не общалась с Бочкаревой. За ее жизнью она следила через Instagram.

В прошлые выходные Наталью Бочкареву в центре Москвы остановила полиция. Она сама призналась стражам порядка, что у нее при себе есть кокаин. Соответствующее видео позже появилось в Сети.

Бочкарева позже заявила, что ее оклеветали. Однако источники СМИ в правоохранительных органах утверждают, что на видео попала именно актриса.