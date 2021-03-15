Подросток ушел в школу в Туве и пропал

Тувинская полиция ищет 16-летнего подростка, который два дня назад ушел в школу из дома в селе Бай-Хаак и пропал. Об исчезновении мальчика в правоохранительные органы сообщила его мать.

«Сотрудниками полиции незамедлительно организованы поисковые мероприятия, ориентировка на пропавшего была передана всем наружным службам полиции. Поисковыми группами прочесан близлежащий лестной массив и проведен подворный обход в селах Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, проверены общежития техникумов района, опрошены друзья и знакомые семьи», — сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным полицейских, подросток в день пропажи на занятиях в школе не появлялся. Учителя рассказали, что он спокойный мальчик и ни в каких конфликтах не участвовал. Пропавший подросток не состоит на профилактическом учете ПДН, раньше он из дома не уходил.

Школьник ушел из дома утром 13 марта. На нем была красная куртка, серая спортивная зимняя шапка, серые ботинки и темно-синие школьные брюки. Семья, в которой воспитывается подросток, благополучная.