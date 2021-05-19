Подросток сравнил Кадырова с шайтаном. За него извинилась вся семья

Главу Чечни Рамзана Кадырова назвали шайтаном. Комментарий в прямом эфире оставил 15-летний подросток. Его отец принес за поведение сына публичные извинения перед чеченским лидером.

Неуважительное высказывание в адрес Кадырова школьник допустил 17 мая, сообщил телеканал «Грозный ТВ» в Instagram.

Глава Чечни заскринил комментарий и потребовал от его автора прислать данные о себе в личные сообщения.

«Мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало?» — задал вопрос Кадыров.

Источник фото: «ВКонтакте»

По данным телеканала, главу Чечни оскорбил 15-летний юноша, выходец из Дагестана. Вместе с семьей он живет в Подмосковье — в Чехове. За подростка пришлось извиняться его отцу: мужчина записал видеообращение, на котором парень все время молчал.

«Я хочу принести извинения за неправильное воспитание сына, за то, что не смог вырастить достойного сына. Я гарантирую вам, что займусь воспитанием сына всерьез в соответствии с нашим домом — Кавказом», — сказал отец школьника, признавшись, что ему стыдно «за такое воспитание».

Извинение принесли и другие родственники мальчика.