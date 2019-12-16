Подросток совершил самоубийство в школе. Под подозрением администрация

Ученик одной из московских школ покончил с собой на глазах у одноклассника. Директор учреждения Арина Миллер «360» заявила, что это трагедия, а у ребенка не было проблем с одноклассниками. Но его родители считают иначе.

Директор назвала погибшего 15-летнего юношу скромным и добрым мальчиком, а случившееся — трагедией.

«В ночь с 14 на 15 декабря произошла трагедия с учащимся девятого класса нашей школы. Он был скромным и добрым мальчиком, проблем с учебой или одноклассниками не имел. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мы приносим искренние соболезнования семье мальчика и его близким», — заявила она.

Однако существует и другая версия событий. О ней «360» рассказала женщина, чьи дети учатся в той же школе.

«В том, что случилось, большую роль сыграла халатность и бездействие со стороны администрации школы. Педагоги сообщили, что никаких странностей за мальчиком замечено не было, и конфликтов в школе он не имел. Но это ложь. Две недели назад он приносил в школу оружие. Был конфликтным, вел себя агрессивно, оскорблял одноклассников. Классная руководительница об этом знала, но никаких мер не предпринимала», — сообщила родительница.

Она добавила, что связалась с учениками, которые видели, как школьник приносил оружие. Один из них рассказал, что испугался, и позвонил отцу, попросив забрать. Мужчина обратился к классной руководительнице, которая успокоила его, заявив, что это муляж. Ей предложили обратиться с заявлением в МВД, но она сообщила, что родителей мальчика уже вызвали в школу и все решат с ними. То есть, предположила родительница, администрация школы вместе с другими родителями наверняка попытаются замять и случившуюся трагедию.

Родители одноклассников мне рассказали, что учителя предложили детям не рассказывать о том, что он приносил в школу оружие. Школьникам пообещали за это поблажки в виде минимального домашнего задания Родительница одного из учеников.

По ее данным, позже мальчик приносил в школу патроны, а еще через день произошла трагедия. Намеренно это произошло или по неосторожности, но есть свидетели, которые утверждают, что он жаловался на то, что его «все достало».

Женщина также отметила, что на классную руководительницу мальчика неоднократно жаловались родители учеников. Они сообщали, что педагог неадекватно общается с детьми.