Подросток, состоящий на учете в ОДН, отравился неизвестным веществом в Петербурге

На Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге 17-летний подросток попал в реанимацию после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Мама мальчика рассказала, что, вернувшись домой с работы, увидела сына, лежащего на диване в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у подростка отравление и отвезли его в реанимацию.

С 2017 года подросток состоит на учете в ОДН (Отдел по делам несовершеннолетних) из-за употребления наркотиков. Два года назад он проходил лечение в частном наркологическом центре.