Подросток сбежал из суда через окно в Красноярске

В отношении обвиняемого рассматривалось дело о незаконных покупке и хранении наркотиков в особо крупном размере. Суд решил отправить подростка в Центр временного содержания для несовершеннолетних на девять месяцев.

После оглашения приговора юноша сбежал через окно в соседнем зале.

На слушания по уголовному делу пришла мать обвиняемого. Она рассказала, что ее сына уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, отметило ИА Nation News.

Ранее испанская полиция задержала россиян за контрабанду 35 тонн гашиша. Шесть яхт с грузом остановили в районе Балеарских и Канарских островов.