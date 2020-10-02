Подросток сбежал из суда через окно в Красноярске
Несовершеннолетний, который проходит по уголовному делу о наркотиках, выбежал через окно из здания Октябрьского районного суда Красноярска после оглашения приговора. Об этом сообщил «Sibnet Новости».
В отношении обвиняемого рассматривалось дело о незаконных покупке и хранении наркотиков в особо крупном размере. Суд решил отправить подростка в Центр временного содержания для несовершеннолетних на девять месяцев.
После оглашения приговора юноша сбежал через окно в соседнем зале.
На слушания по уголовному делу пришла мать обвиняемого. Она рассказала, что ее сына уже привлекали к ответственности за такое же правонарушение, отметило ИА Nation News.
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